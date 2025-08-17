180 Athleten schwimmen, radeln und laufen am Samstag rund um Löderburg. Warum ihr Sport gerade auf der Radstrecke auch abseits von Ironman und Hawaii immer mehr zur Materialschlacht wird.

Aus dem Wasser raus in Richtung Rad: Nicht nur die Sportler hatten beim Triathlon in Löderburg Ihren Spaß.

Löderburg. - Der Löderburger See ist seit Jahrzehnten Triathlonaustragungsort. Nach jahrelanger Unterbrechung hatte die Gaensefurther Sportbewegung, Abteilung Triathlon als Veranstalter, gemeinsam mit der Salzlandsparkasse vor einigen Jahren begonnen, diese Tradition wieder zu beleben. Am Samstag starteten 180 Teilnehmer zum jetzt schon 7. „Salzlandsparkassen Triathlon“.