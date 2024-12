Ein Ehepaar aus Staßfurt ist im Kaufland bestohlen worden. Der Dieb entwedete die Tasche aus dem Einkaufswagen – in der sich Schlüssel und mindestens 600 Euro befanden.

Im Kauland in Staßfurt wurde einem Ehepaar die Tasche gestohlen.

Staßfurt. - Noch ganz aufgelöst berichtet ein Rentner von einem Einkaufserlebnis am Nikolaustag in Staßfurt. Gegen 14 Uhr war der fast 90-Jährige mit seiner Frau im Kaufland in der Hecklinger Straße.