Was im Staßfurter „Salzhof“ das Feuerfleisch oder im Raum Calbe die „Bollentitsche“, ist für das „Hotel Stadt Bernburg“ in Hecklingen die Kohlroulade.

So sieht echte Vorfreude auf eine ordentliche Portion Kohlroulade aus. Im „Hotel Stadt Bernburg“ in Hecklingen ist dienstags Kohlrouladen-Tag.

Hecklingen - Dienstag ist Kohlrouladen-Tag im „Hotel Stadt Bernburg“. Und nicht nur Eingeweihte wissen: Es wird empfohlen, sich zu diesem besonderen Gaumenschmaus anzumelden, will man sichergehen, auch tatsächlich eine prächtige Portion dieser regionalen Spezialität genießen zu können. Das sagt schon einiges darüber aus, dass der Bedarf offensichtlich recht groß sein muss.

Wirt Holger Asmussen und sein Team setzen die Familientradition des Kohlrouladen-Tages bereits in dritter Generation für ihre Gäste fort. Auch zu DDR-Zeiten, als das „Stadt Bernburg“ zwischenzeitlich „Kulturzentrum Hecklingen“ hieß, waren Weißkohl und Gehacktes jedenfalls keine Mangelware.

Feuerfleisch im Staßfurter Salzhof

Solche Spezialitäten-Traditionen wie die Kohlroulade in Hecklingen pflegen übrigens auch andere Gaststätten in der Region. In Staßfurt ist es im „Salzhof“ das Feuerfleisch. Einfach unvorstellbar, sollte das nicht mehr auf der Karte stehen.

Wenn das derzeit leider wegen Krankheit geschlossene „Meyer’s Bräustüb’l“ in der Salzstadt wieder aufmacht, dürfte es das legendäre Eisbein sein, was „eingefleischten“ Stammgästen wohl ewig in Erinnerung bleibt. Schon als dieses Lokal in Leopoldshall noch „Holstein“ hieß, war die riesige Portion des genannten Gerichts die kulinarische Attraktion.

Calbenser „Bollentitsche“

Im Raum Bernburg und Calbe stehen auf Speisekarten nicht selten „Zwiwwelklump“ beziehungsweise „Bollentitsche“. Letztere ist immer bei den Freunden des Calbenser Bollenvereins auch beim Tag der Regionen in Staßfurt stark nachgefragt, der an diesem Sonntag wieder auf den Benneck’schen Hof lockt.