In Magdeburg verabschiedet sich ein Kneipenbetreiber von seinem Lokal. Derzeit läuft die Suche nach einer Nachfolge – bleibt sie erfolglos, ist offen, wie es mit dem Objekt weitergeht.

Steve Harder betreibt seit 2019 das Rayonhaus in Magdeburg. Nun zieht es ihn aufs Land – für seine Bar wird eine Nachfolge gesucht.

Magdeburg. - Ein Ort der Begegnung, ein Rückzugsort für Spielbegeisterte und Genießer: Das Rayonhaus in der Steinigstraße hat sich seit 2019 zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Doch nun steht ein Wandel bevor – Betreiber Steve Harder sucht eine Nachfolge. Andernfalls droht dem charmanten Kleinod in Magdeburg das Aus.