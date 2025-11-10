weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Ein Kapitel geht zu Ende Abschied nach sechs Jahren: Kneipe in Magdeburg sucht Nachfolger

In Magdeburg verabschiedet sich ein Kneipenbetreiber von seinem Lokal. Derzeit läuft die Suche nach einer Nachfolge – bleibt sie erfolglos, ist offen, wie es mit dem Objekt weitergeht.

Von Romy Bergmann 10.11.2025, 17:30
Steve Harder betreibt seit 2019 das Rayonhaus in Magdeburg. Nun zieht es ihn aufs Land – für seine Bar wird eine Nachfolge gesucht.
Magdeburg. - Ein Ort der Begegnung, ein Rückzugsort für Spielbegeisterte und Genießer: Das Rayonhaus in der Steinigstraße hat sich seit 2019 zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Doch nun steht ein Wandel bevor – Betreiber Steve Harder sucht eine Nachfolge. Andernfalls droht dem charmanten Kleinod in Magdeburg das Aus.