Sieben Drittklässler aus der Region traten zum Vorlesewettbewerb in der Staßfurter Stadtbibliothek an. Warum alle Sieger waren.

Staßfurt - In der Stadt- und Regionalbibliothek „G. E. Lessing“ in Staßfurt hat am Mittwochvormittag der Stadtentscheid im Vorlesewettbewerb „Lesekrone“ stattgefunden. Sieben Grundschulen hatten bereits intern ihre besten Vorleser der dritten Klassen ausgewählt. Diese traten nun um den Stadtsieg an.