Dirigent gibt heute in Staßfurt den Stab aus der Hand

Staßfurt - Immer sehr dankbar ist Jan Horstmann für eine Einladung ins Salzlandtheater Staßfurt. Das hatte der Dirigent der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck auch beim Neujahrsempfang der Stadt Staßfurt den Gästen hier anvertraut.

Und Horstmann konnte mit seinem Klangkörper das Publikum nicht nur kurzweilig unterhalten, sondern auch zur aktiven Mitwirkung als großen Chor gewinnen. Nicht ganz uneigennützig, denn damit warb er auch für den heutigen Bach-Abend, der im Salzland-Theater ab 19.30 Uhr mit „Bach – Verklärte Nacht“ überschrieben ist.

Paradox – Horstmann gibt an diesem Abend seinen Dirigentenstab aus der Hand. Es übernimmt die Geigerin Elisabeth Weber, Professorin an der Musikhochschule in Lübeck. Horstmanns mitreißende Werbung für seine Kollegin hat auf jeden Fall gefruchtet. Mittlerweile ist der Saal der Staßfurter Kulturstätte gut gefüllt.