Der Egelner Rat hat wichtige Personalentscheidungen getroffen für den Fall, dass der Bürgermeister verhindert ist. Die ZfE-Fraktion und Reinhard Luckner kündigten an, einen Teil ihrer „Diäten“ für Projekte in der Stadt zu spenden.

Egeln - Einen Neubeginn gab es auch im neuen Egelner Stadtrat, in dem seit der Kommunalwahl vom 9. Juni, was die Mehrheitsverhältnisse anbelangt, nichts mehr so ist wie es über viele Jahre lang war. In den nächsten fünf Jahren wird es dort drei Fraktionen geben.