Egeln - René Kiel

Da, wo sonst die Beratungen des Verbandsgemeinderates stattfinden, waren am Mittwochabend ungewöhnlich schöne Klänge zu hören. Der Sitzungssaal des Egelner Rathauses hatte sich wieder in einen Konzertsaal verwandelt. Die inzwischen zu einer guten Tradition gewordene Rathausserenade stand dieses Mal unter der Überschrift „Tanzen wie Gott in Frankreich“.

21 Musiker im Sitzungssaal

21 Musiker der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie unter der Leitung ihres Dirigenten Jan Michael Horstmann verzauberten die 55 Musikfreunde aus Egeln und Umgebung mit einem Feuerwerk an französischem Esprit von solchen großen Komponisten wie Waldteufel, Offenbach, Auber, Rameau und Massenet. Zudem kam auch die Musik derer zum Klingen, die als Gäste des Landes große Erfolge feierten.

Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (r.) sagte: „Was mich besonders freut, ist, dass ich die Rathausserenaden auch in den nächsten sieben Jahren eröffnen kann.“ Das Publikum war von diesem Konzert so begeistert, dass es die Musiker nicht ohne Zugabe nach Hause ließ.