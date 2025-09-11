Am Freitag, 12. September startet die neue Spielzeit des Salzlandtheaters in Staßfurt vielseitig wie 2025/2026 wird - mit Kabarett bis Klassik.

„Ich weiß nicht“ – vielleicht ab Freitag wieder ins Theater?

Staßfurt. - „Der Staßfurter mag’s heiter und musikalisch“, sagt Stadtrat, Ortsbürgermeister und Theaterleiter Stephan Czuratis, „von Klassik bis Popmusik – und auch mal kammerphilharmonisch.“ So ist das Programm der neuen Spielzeit im Salzlandtheater gespickt mit Musik, Tanz und Schauspiel, Kabarett wie Comedy. „Quer durch den humoristischen Gemüsegarten“, sagt Czuratis. Eine Reise durch die vielfältige Welt der darstellenden Künste.