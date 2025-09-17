weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Verfassungsbeschwerde Egelner Interessenvertretung mahnt an

Der Kreisverband des Städte- und Gemeindebunds unterstützt in Egeln die Verfassungsbeschwerde der Interessenvertretung, die Finanzausstattung zu verbessern.

Von René Kiel 17.09.2025, 12:00
Der Kreisvorsitzende Bert Knoblauch (5.v.r.), sein Stellvertreter Sven Hause (7.v.l.), der Kreisgeschäftsführer Michael Stöhr (3.v.l.) und Finanzreferent Jörn Langhoff (4.v.r.) mit den Bürgermeistern aus dem Salzlandkreis nach der Sitzung vor dem Egelner Rathaus.
Egeln - Der Kreisverband des Städte- und Gemeindebundes hat sich erstmals zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung in Egeln getroffen. Dort begrüßte der Kreisgeschäftsführer Michael Stöhr, der auch Verbandsgemeinde-Bürgermeister ist, seine Amtskollegen im Rathaus. Er äußerte sich erfreut darüber, dass sich die Interessenvertretung der Städte und Gemeinden des Salzlandkreises vorgenommen habe, künftig aktiver zu werden.