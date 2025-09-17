EIL:
Verfassungsbeschwerde Egelner Interessenvertretung mahnt an
Der Kreisverband des Städte- und Gemeindebunds unterstützt in Egeln die Verfassungsbeschwerde der Interessenvertretung, die Finanzausstattung zu verbessern.
Egeln - Der Kreisverband des Städte- und Gemeindebundes hat sich erstmals zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung in Egeln getroffen. Dort begrüßte der Kreisgeschäftsführer Michael Stöhr, der auch Verbandsgemeinde-Bürgermeister ist, seine Amtskollegen im Rathaus. Er äußerte sich erfreut darüber, dass sich die Interessenvertretung der Städte und Gemeinden des Salzlandkreises vorgenommen habe, künftig aktiver zu werden.