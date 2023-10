Gibt es 2024 in der Egelner Mulde nur noch einen Wahlbereich?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Egeln - Die Verwaltung der Verbandsgemeinde schlägt vor, zur Neuwahl des Verbandsgemeinderates am 9. Juni 2024 in der Egelner Mulde nur noch einen Wahlbereich zu bilden. Das lasse das Kommunalwahlgesetz nach dessen Änderung zu, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) in der jüngsten Ratssitzung im Egelner Rathaus.