Osmarsleben - Das 175. Heimatfest in Osmarsleben gestaltete sich als bilderbuchtaugliches Partywochenende. Am Donnerstag das Knack-Turnier, das Adlerschießen der Damen am Freitag: Zwei Stunden schossen die Frauen, auch im Regen – am Ende sicherte sich Vorjahressiegerin Liesa Schütze die Königsscherpe für ein weiteres Jahr.

Heimatfest Osmarsleben: die alte und neue Adlerkönigin Liesa Schütze. Foto: Volker Müller

Beim Straßenkegeln quer durchs Dorf am Samstag siegten die „Wipper-Flipper“. Das 47. Badewannenrennen am Sonntag – der Publikumsmagnet ohne Sieger- und Verliererliste – eröffnete „ZZ Top“.

Heimatfest Osmarsleben: die "Wipper-Flipper", die Sieger mit den wenigsten Schüben. Foto: Volker Müller

Lars Lehmann vom Dorfklub Osmarsleben zeigte sich stolz auf das, was das Dorf aus dem Fest machte. Auch dank Spenden kaufte der Dorfklub ein Klettergerüst aus Holz für den Kinderspielplatz.