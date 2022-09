Ein ganz eigener Blackout

Staßfurt - Wie wichtig Energiezufuhr für die Arbeit ihrer Gießerei in Staßfurt ist, mussten Marco Hauer und Michael Rose in den vergangenen beiden Wochen erfahren. „Da stand unser Betrieb nämlich still, weil nach dem Stromausfall in Staßfurt Mitte September die gesamte elektronische Steuerung kaputtgegangen ist“, erzählt Geschäftsführer Hauer, der mit seinem Betriebsleiter Rose erst 2019 den Betrieb als Gießerei Staßfurt (GSF) an der Atzendorfer Straße übernommen hat.