Kommunalpolitik im Harz Bürgermeisterwahl im Huy: Das sind die zugelassenen Kandidaten

Der Wahlausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung über die Bewerbungen der Kandidaten zur anstehenden Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Huy entschieden.

Von Maria Lang 11.12.2025, 16:00
Im Februar wird in der Gemeinde Huy gewählt. Welche Kandidaten dabei zugelassen sind, das hat jetzt der Wahlausschuss formell festgelegt.
Dingelstedt. - Am 15. Februar 2026 wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Bewerbungen für den Posten gab es einige - welche von diesen Kandidaten nun zur Wahl zugelassen sind, hat der Wahlausschuss in seiner jüngsten Sitzung am 11. Dezember 2025 festgelegt.