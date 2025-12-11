Der Wahlausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung über die Bewerbungen der Kandidaten zur anstehenden Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Huy entschieden.

Bürgermeisterwahl im Huy: Das sind die zugelassenen Kandidaten

Im Februar wird in der Gemeinde Huy gewählt. Welche Kandidaten dabei zugelassen sind, das hat jetzt der Wahlausschuss formell festgelegt.

Dingelstedt. - Am 15. Februar 2026 wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Bewerbungen für den Posten gab es einige - welche von diesen Kandidaten nun zur Wahl zugelassen sind, hat der Wahlausschuss in seiner jüngsten Sitzung am 11. Dezember 2025 festgelegt.