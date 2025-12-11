Eil
Kommunalpolitik im Harz Bürgermeisterwahl im Huy: Das sind die zugelassenen Kandidaten
Der Wahlausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung über die Bewerbungen der Kandidaten zur anstehenden Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Huy entschieden.
11.12.2025, 16:00
Dingelstedt. - Am 15. Februar 2026 wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Bewerbungen für den Posten gab es einige - welche von diesen Kandidaten nun zur Wahl zugelassen sind, hat der Wahlausschuss in seiner jüngsten Sitzung am 11. Dezember 2025 festgelegt.