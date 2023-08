Endlich Schulkind! Erste Freude nach der ersten Stunde in der Uhlandgrundschule Staßfurt für Aidon Stoike: Die große Schultüte von seiner Familie.

Staßfurt -Endlich Schulkind! Einer der 500 Abc-Schützen, die 2023 im Altkreis Staßfurt und der Verbandsgemeinde Saale-Wipper eingeschult wurden, ist Aiden Stoike. Wie sicher überall war die Freude bei dem Jungen über die große Schultüte von seiner Familie riesig.

Nicht nur die Sonne strahlt

Als der Erstklässler sie am Sonnabendvormittag überreicht bekam, strahlte nicht nur die Sonne, und da hatten Aiden und seine Klassenkameraden bereits die Einschulungsfeierstunde im Salzlandtheater und auch schon ihre erste Unterrichtsstunde in der noch relativ frisch und sehr umfassend sanierten Ludwig-Uhland-Grundschule hinter sich.

Die Uhlandschule ist mit insgesamt 257 Schülern die größte Grundschule in der Stadt Staßfurt. In diesem Jahr beginnt hier für 71 Mädchen und Jungen in vier Klassen ein neuer Lern- und Lebensabschnitt. Foto: Falk Rockmann