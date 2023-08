Schule Ende der Sommerferien: Fast alles startklar für Schulanfang rund um Staßfurt

Am Wochenende werden allein im Altkreis Staßfurt und in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper genau 500 Kinder in die ersten Klassen eingeschult. Der Zulauf an vielen Schulen ist groß.