Einmal im Monat blättert die Volksstimme in den alten Zeitungsbänden, die vor 50 Jahren erschienen sind. Was die Menschen in Staßfurt und Umgebung im August 1975 bewegt hat.

Erinnerung an heißen Erntesommer: Was Menschen aus Staßfurt und Region im August 1975 bewegt hat

Im August 1975 wurde auch in der Region rund um Staßfurt fleißig geerntet. Unterstützung gab es dabei unter anderem von Studenten der Ingenieurschulen Berlin-Wartenberg und Nordhausen.

Staßfurt/VS - Die Berichterstattung der Volksstimme im August 1975 war stark geprägt vom Wettbewerb in der Getreideernte. In den Erntekomplexen der KAP war eine hohe Einsatzbereitschaft kennzeichnend dafür, dass jede Stunde für den Drusch, die Strohbergung und die Vorbereitung des Bodens für die Aussaat der Stoppelsaaten genutzt werden musste. Täglich kämpften die Genossenschaftsbauern und Arbeiter bei sengender Hitze um die Einhaltung und Überbietung ihrer Wettbewerbsziele.