Die Mitglieder des Stadtrates beschließen, Arneburg um eine touristische Attraktion zu erweitern. Warum die geplante Minigolf-ähnliche Anlage fast schon einem altmärkischen Themenpark gleicht.

Ein Foto der Adventure-Golf-Anlage in Markkleeberg: So eine Anlage mit altmärkischen Motiven soll in Arneburg in der Nähe von Stendal entstehen.

Arneburg. - Sie soll ein Unikat im Landkreis Stendal werden: die „Adventure-Golf-Anlage“ in Arneburg. Die Mitglieder des Stadtrates haben in ihrer Sitzung am Dienstag, 26. August, zugestimmt, eine Anlage mit der Mischung aus Mini- und richtigem Golf in der Stadt an der Elbe zu errichten. Wo sie entsteht und wie sie gestaltet wird.