Im Prozess um eine Steuerhinterziehung in Höhe von annähernd einer Million Euro haben Zeugen am Mittwoch vor dem Landgericht bezweifelt, dass der Angeklagte tatsächlich die Übersicht über seine Einnahmen und Ausgaben verloren hatte. Stattdessen sagte eine Steuerfahnderin über ihn, der Mann habe sich offenbar „längst von der Versteuerung verabschiedet“.

Plötzlich gibt es genaue Unterlagen über Geschäfte des Angeklagten

Wie geordnet waren die Einnahmen und Ausgaben des Angeklagten, der im Prozess vor dem Landgericht Magdeburg angeklagt ist?

Egeln/Magdeburg. - Hat der Mann, gegen den am Mittwoch weiter die Zivilkammer des Magdeburger Landgerichts verhandelt, vor zehn Jahren wirklich den Überblick über seine Finanzen verloren? Zumindest gestaltete sich der dritte Verhandlungstag zu einem Tag der Zahlenjongleurinnen. Sowohl die Staatsanwältin als auch die Magdeburger Steuerfahnderin ziehen das nämlich in Zweifel.