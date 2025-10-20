Die Kassenärzte des Bundes stießen in Staßfurt zuletzt auf Unverständnis – was hinter den Plänen für eine Neuregelung der Krankschreibung steckt.

„Es geht kein Betrieb unter, wenn ein Mitarbeiter mal fehlt“

Geht es etwa um Arbeitsunfälle, dokumentiert das Deutsche Rote Kreuz in Staßfurt die Einsätze systematisch – Stichwort: Folgeschäden.

Staßfurt - Krankschreibungen – manchmal am ersten Tag, manchmal innerhalb der ersten drei Tage, nun möglicherweise ab dem vierten Tag: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sorgte in der vergangenen Woche für Verwirrung. Um Spannungen zwischen Arbeitgebern und -nehmern abzubauen und das Gesundheitssystem zu entlasten, stellte er die „Krankschreibung am vierten Tag“ zur Diskussion. In Staßfurt zeigte man sich irritiert.