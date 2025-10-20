In einer alten Villa ist Platz für junge Ideen. Eine Wernigeröderin hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen aller Altersgruppen den Zugang zu Malerei, Grafik und anderen Kunstgattungen zu erleichtern. Dazu holt sie auch andere mit ins Boot.

Kunstakademie Harz: Ein ganz besonderer Ort, um einfach mal kreativ zu sein

Pauline, Mara, Luis, Elisabeth und Leonie widmen sich in der Jugendkunstakademie Harz dem Thema Stillleben.

Wernigerode. - Manchmal fügt es sich einfach. Dorit Goedecke hat mehr als ein Jahr lang Räume gesucht - um jetzt direkt nebenan zu finden, was sie suchte: Ausreichend Platz für die Kunst- und Jugendkunstakademie Harz. In Wernigerode will die Grafikerin eine „Schnittstelle entwickeln für bildnerisches Gestalten im ländlichen Raum“.