Blitzer vor Grundschule in Förderstedt und in der Hecklinger Straße in Staßfurt wurden demontiert, werden aber zurückkehren.

Förderstedt/Staßfurt - In den sozialen Netzwerken wundern sich die Bürger in Förderstedt. „Weiß jemand etwas darüber, was mit den beiden Blitzersäulen passiert ist? Ich habe gestern nur gesehen wie sie komplett demontiert wurden“, schreibt ein Anwohner am Mittwoch. „Fehlt der Stadt das Geld für den Unterhalt oder kommt eine neue Anlage?“