Tourismus Etgersleben: Rastplatz an der Bode noch attraktiver

Die Gemeinde Börde-Hakel hat das Gelände an der Kanu-Anlegestelle in Etgersleben ansprechend hergerichtet. Mit Unterstützung der EMS konnten noch ein Tisch und eine Bank aufgestellt und ein Mülleimer installiert werden. Was die Gemeinde an der Anlegestelle der Bode und in Etgersleben weiter für den Tourismus tun möchte.