Acht Kanutreppen hat der Salzlandkreis für 1,4 Millionen Euro an der Bode bauen lassen und nun eingeweiht. Was sich der Landrat Markus Bauer und die Gemeinden davon versprechen.

Löderburg - Freiwillige wurden gesucht und die meldeten sich zögerlich. Tief ist die Bode ja nicht, aber die Strömung nicht zu unterschätzen. „Wer will eine Runde Kanu fahren?“ Die Frage stand am Freitagmorgen um 9 Uhr an der Bodebrücke in Löderburg in der Luft. Der Salzlandkreis hatte zur Einweihung der Kanutreppe vor Ort eingeladen und dabei auch dazu aufgerufen, selbst eine Paddeltour zu absolvieren. Wenn Lust und Laune vorhanden sind.