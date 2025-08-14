weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Straßenreinigung in Atzendorf: FDP regt „Grundsatzdiskussion“ an – für alle Stadtteile Staßfurts

Die maschinelle Straßenreinigung in Atzendorf soll deutlich größer ausfallen. Für den Fall, dass es nach der Staßfurter FDP geht.

Von Tobias Winkler 14.08.2025, 10:00
Einem laufenden Meter Straßenreinigung gebühren in Staßfurt 1,77 Euro pro Jahr.
Einem laufenden Meter Straßenreinigung gebühren in Staßfurt 1,77 Euro pro Jahr. Foto: Tobias Winkler

Förderstedt/Atzendorf - Die Freien Demokraten fordern, die Straßenreinigung in Atzendorf deutlich auszuweiten. Das bekräftige der FDP-Fraktionsvorsitzende Günter Döbbel in der Sitzung des Ortschaftsrats Förderstedt am Dienstag nochmals nachdrücklich. Er plädierte eindeutig dafür, 18 zusätzliche Straßen in die wöchentliche Kehrung aufzunehmen.