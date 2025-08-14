Die maschinelle Straßenreinigung in Atzendorf soll deutlich größer ausfallen. Für den Fall, dass es nach der Staßfurter FDP geht.

FDP regt „Grundsatzdiskussion“ an – für alle Stadtteile Staßfurts

Einem laufenden Meter Straßenreinigung gebühren in Staßfurt 1,77 Euro pro Jahr.

Förderstedt/Atzendorf - Die Freien Demokraten fordern, die Straßenreinigung in Atzendorf deutlich auszuweiten. Das bekräftige der FDP-Fraktionsvorsitzende Günter Döbbel in der Sitzung des Ortschaftsrats Förderstedt am Dienstag nochmals nachdrücklich. Er plädierte eindeutig dafür, 18 zusätzliche Straßen in die wöchentliche Kehrung aufzunehmen.