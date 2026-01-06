Die zweite Auflage des Weihnachtsbaum-Verbrennens von und mit der Feuerwehr Staßfurt war ein voller Erfolg. 30 abgeschmückte Bäume brachten die Teilnehmer mit.

Staßfurt. - Das 2. Weihnachtsbaum-Verbrennen von und mit der Freiwilligen Feuerwehr Staßfurt fand großes Gefallen. Die Kameraden tauschten Montagabend auf dem Benneck’schen Hof etwa 30 mitgebrachte Bäume gegen Glühwein oder Punsch ein. Auch die mittlerweile abgeräumten Tannen, mit denen der Gewerbeverein Staßfurt die Steinstraße zur Advents- und Weihnachtszeit geschmückt hatte, erfüllten nochmal einen gemeinnützigen Zweck.