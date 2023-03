Kein Blick in ferne Galaxien, sondern ein Augenblick Feuerwerk vom 35. Salzlandfest. Zur 41. Auflage soll es nach längerer Pause wieder so ein Spektakel am Staßfurter Himmel geben.

Staßfurt - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So ist das auch in Staßfurt. Denn die Stadt bereitet das 41. Salzlandfest vor, das in der Zeit vom 16. bis 18. Juni ausgerichtet werden wird. Es soll ein Fest zum Mitmachen und Mitgestalten sein. Ort des Geschehens ist die Innenstand entlang der Steinstraße vom Kaligarten bis zum Benneck’schen Hof. Das Ziel der Organisatoren ist klar formuliert: Die Besucher können in diesem Jahr durchaus Bekanntes, aber auch Neues erwarten.