Den Silvester-Abend läutete ein Konzert im Salzlandtheater ein. Andere Staßfurter genossen den Abend daheim, feierten auf den Straßen der Stadt.

Den Silvester-Abend eröffnete die Partyband „Einzig & Artig“ – von der Bühne des Salzlandtheaters unterhielt man das volle Haus mit den größten Hits der Filmgeschichte.

Bereits Tage vorher war die Vorfreude auf den Jahreswechsel unverkennbar – rund eine Woche lang glühte man in Staßfurts Kernstadt abendlich vor, mit Knallerbsen, Böllern, Feuerwerk und Raketen. Der öffentliche Silvester-Abend startete mit einem Konzert im Salzlandtheater – mit ausgesuchten Songs berühmter Soundtracks der Filmgeschichte. Für den finalen Countdown lud man in die Leopoldshaller Sankt-Johannis-Kirche – zum Spiel von Posaunenchor und Organistin Birgit Wassermann.