Eine Analyse der Ursachen für den besorgniserregenden Anstieg der Kosten für die Jugendhilfe soll die Verwaltung des Altmarkkreises Salzwedel liefern. Doch Antworten gibt es neun Monate nach einer Anfrage nicht, dafür aber lange Diskussionen.

Gardelegen - Rund ein Drittel seiner Gesamtausgaben steckt der Altmarkkreis Salzwedel inzwischen in den Bereich Jugendhilfe. Im Zeitraum von 2021 bis 2025 sind die Kosten von 36 auf rund 46 Millionen Euro angestiegen. Die Kreistagsfraktionen CDU/FDP und SPD/Bündnis 90/Die Grünen Fraktionen bewerten die Zahlen, auch wenn diese Entwicklung nicht nur den Altmarkkreis betrifft, als „besorgniserregend“ und wollten wissen, was die Gründe für die Steigerung sind. Nach der Sommerpause sollte der Altmarkkreis deshalb eine fünf bis zehnseitige, kompakte Analyse vorlegen.