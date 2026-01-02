Dreharbeiten im Oberharz „Harter Brocken“: So wurden die Harzer Schmalspurbahnen zum heimlichen Star in der Krimi-Serie

Krimi trifft Dampflok: In der jüngsten „Harter Brocken“-Folge spielt nicht nur Dorfpolizist Frank Koops die Hauptrolle – auch die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) glänzen vor der Kamera. Wie die historischen Dampfloks zum Serienstar wurden und welche Tricks beim Dreh zum Einsatz kamen.