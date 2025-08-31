Mit Tobias Schmidt und Andreas Braun aus Wolmirsleben engagieren sich nun 33 Frauen und Männer für EU-Zuschüsse im Altkreis Staßfurt.

Tobias Schmidt (links) und Andreas Braun (2. von links) aus Wolmirsleben wurden Dienstagnachmittag vom Vorsitzenden des Vereins LAG Börde, Bode, Auen , Michael Stöhr sowie von der Laeder-Managerin Gudrun Viehweg im Saal des Dorfgemeinschaftshauses Groß Börnecke als neue Mitglieder aufgenommen.

Groß Börnecke - Der Verein Lokale Aktionsgruppe (LAG) Börde, Bode, Auen, Verein Lokale Aktionsgruppe (LAG) Börde, Bode, Auen, der die Städte Staßfurt und Hecklingen sowie die Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Egelner Mulde bei Investitionen mit Fördermitteln der EU unterstützen und diese voranbringen will, wächst weiter.