Das klingt spannend. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt kündigt Forschungsflüge über Cochstedt an. Und kooperiert dazu mit Hochschulen in Delft, Aachen und Cambridge.

Hecklingen/Cochstedt - Am vergangenen Montag rückte das Nationale Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Cochstedt in den Fokus der Luftfahrtforschung der Welt durch den Besuch einer Delegation der International Forum for Aviation Research (IFAR). Dabei handelt es sich um ein weltweit einzigartiges Netzwerk von Mitgliedern aus 26 Ländern, darunter auch aus den USA.