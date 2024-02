Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/Egeln. - Ganz viel Erfahrung und frische Impulse treffen in zwei Arztpraxen zusammen, welche das noch relativ junge Medizinische Versorgungs-Zentrum (MVZ) Bodeaue in der Staßfurter Bodestraße eröffnet, beziehungsweise übernommen hat. Mit der Eröffnung der Gynäkologie von Ina Beyer-Blume wurde nun eine Versorgungslücke geschlossen. Frauen in Staßfurt hatten vor etwa einem Dreivierteljahr plötzlich vor der verschlossenen Tür der zu diesem Zeitpunkt einzigen Frauenarzt-Praxis in der Salzstadt gestanden, die von einem MVZ aus Niedersachsen betrieben worden war.