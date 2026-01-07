„Frohsinn, Frieden und Einigkeit“ gehörten auch zu den Wünschen, mit denen die Sternsinger die Segnung des Staßfurter Rathauses für 2026 begleiteten.

Annalena im Kostüm eines der drei Könige versieht das Staßfurter Rathausportal mit dem aktuellen Segensaufkleber.

Staßfurt. - „Gesegnet sei dieses Haus“ bedeutet der Aufkleber, den Annalena im Königskostüm hier am Staßfurter Rathausportal anbringt – „und alle, die hier ein- und ausgehen“. Wie oft sie, Jakob, Sarah und andere Kinder der katholischen Gemeinde St. Marien Staßfurt-Egeln, die die Heiligen Drei Könige darstellten, zur diesjährigen Sternsinger-Aktion auch „Frohsinn, Frieden und Einigkeit“ wünschten, konnte auch ihre erwachsene Begleiterin am Montag nicht sagen. Wohl aber, dass die weltweit gesammelten Spenden dieses Mal Kindern in Bangladesch zu Gute kommen sollen – für Projekte, die Bildung statt Kinderarbeit zum Ziel haben.