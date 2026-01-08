Die Warmsdorfer Turniere locken immer – zur Abwechslung und mit Atmosphäre. Am Drei-Königs-Tag spielten 33 Skatfreunde aus der Region an neun Tischen.

Da lässt sich trotz Beobachtung kein Skatfreund ablenken. An diesen beiden Tischen wurde im Landgasthaus Warmsdorf bis zuletzt um die Punkte gekämpft.

Warmsdorf. - Warmsdorf ist für Skatfreunde schon immer eine gute Adresse. Am Drei-Königs-Tag hatte das Landgasthaus von Kalnassy erneut zum Neujahrsturnier eingeladen. 30 Männer und drei Frauen folgten. „Weil mir die Atmosphäre hier gefällt. Es geht nicht ums Gewinnen“, sagt Ralf Berger, der aus Thale angereist war und einfach Spaß und Geselligkeit in diesem Kartenspiel und bei Turniertreffen zu schätzen weiß.