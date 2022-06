Geflügelpest in Güsten aufgetaucht

In Güsten ist in einem Bestand die Geflügelpest ausgebrochen. Der Salzlandkreis verhängt eine Schutzzone um Güsten und eine Beobachtungszone, die bis nach Bernburg, Staßfurt und Aschersleben reicht.

Güsten/Staßfurt/Hecklingen - Die Geflügelpest geht um. Wie der Salzlandkreis am Freitag in einer Pressemitteilung informiert, sei sie am Tag zuvor in einer privaten Hühnerhaltung in Güsten amtlich festgestellt worden.