Das 8. Rathmannsdorfer Rehbratenschießen fand eine sehr gute Resonanz. Derweil ist der Heimatfestwettbewerb 2026 wegen teurer bürokratischer Hürden fraglich.

Die noch anwesenden Gewinner der 15 wilden Preise vom Rathmannsdorfer Rehbratenschießen nach der Siegerehrung.

Rathmannsdorf. - Volles Haus beim Schießsportverein Rathmannsdorf (SSVR). Zum 8. Rehbratenschießen lockten nicht nur delikate küchenfertige Keulen und Rücken vom edlen Wild, sondern auch Straußenfilet, Bison- und Wildsalami, dazu leckere Grillwurst und nicht zuletzt die selten gewordene Geselligkeit. Der Einladung war man unter anderem aus Güsten, Staßfurt, Bernburg und sogar aus Magdeburg gefolgt.