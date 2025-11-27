weather wolkig
Feuerwehr und Kitas Gemeinderat fördert Nachwuchsarbeit

Gemeinderat Enrico Walther würdigt die Arbeit der Bördeaue-Kitas und Jugendwehren mit Spendenschecks.

Von René Kiel 27.11.2025, 10:00
In Unseburg überreichte Enrico Walther der Leiterin der Jugendwehr Sara Haberzettl einen Scheck zur Unterstützung ihrer Arbeit.
Unseburg/Tarthun - Als Mitglied des Bördeaue-Gemeinderates liegt Enrico Walther seine Heimat besonders am Herzen. „Unsere Gemeinde lebt von den Menschen, die hier wohnen, arbeiten und sich mit großem Engagement einbringen. Deshalb war es mir ein persönliches Anliegen, unsere örtlichen Einrichtungen aktiv zu unterstützen und ihre wertvolle Arbeit zu würdigen“, sagt der Kommunalpolitiker.