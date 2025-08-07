Das „Culinario“ kommt am 28. September erstmals nach Staßfurt. In der Innenstadt am Sperlingsberg und in der Steinstraße werden im Zuge der Interkulturellen Woche zahlreiche Köstlichkeiten aus aller Welt präsentiert. Dazu gibt es ein musikalisches Programm.

2024 fand das Culinario im Kurpark Bad Salzelmen in Schönebeck statt. Da gab es auch einen Schokobrunnen.

Staßfurt - Hände reichen für ein besseres Miteinander, Verständnis zeigen für andere Kulturen, andere Lebensgewohnheiten: In einer überhitzten Welt scheint das immer schwieriger zu werden. Und doch gibt es zahlreiche Organisationen, die sich für Völkerverständigung einsetzen. Die Interkulturelle Woche findet deutschlandweit immer Ende September statt. Auch im Salzlandkreis wird sie seit vielen Jahren zelebriert. Höhepunkt ist das „Culinario“. Das Genussfest findet dieses Jahr zum vierten Mal im Salzland statt. Und erstmals in Staßfurt.