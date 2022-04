Gescheiterte Sanierung der Kita Bergmännchen in Staßfurt: Wer hat Schuld?

Was ist bei den Planungen zur Kita „Bergmännchen“ im Jahr 2019 und 2020 passiert? Wieso konnte es nicht gelingen, die Einrichtung in Staßfurt zu sanieren? Stadt Staßfurt und Architekt beschuldigen sich gegenseitig bei gescheiterter Sanierung der Kita „Bergmännchen“.

Der Standort der Kita "Bergmännchen" in Staßfurt steht seit Sommer 2020 leer. Wie es weiter geht, ist offen.

Staßfurt - Unter erschwerten Bedingungen wird sich gegenseitig unterstützt, es wird geholfen. Seit September 2019 hat die Kita „Sandmännchen“ in der Sülzestraße in Staßfurt Gäste. Die Kinder der Kita „Bergmännchen“ wurden hier mit untergebracht, so lange bis die Einrichtung kein neues Gebäude hat. „Was die Erzieherinnen hier leisten, ist beachtlich. Das ist eine extreme Herausforderung, alle verdienen größten Respekt“, sagt Ines Fischer, Leiterin der Kita „Bergmännchen“. Das gilt natürlich auch wegen Corona. Unter beengten Verhältnissen machen die Beteiligten vor Ort das beste aus der schwierigen Situation.