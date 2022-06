Bürgermeisterwahl Glöthe wollte Görke, Alt punktet in Löbnitz

Mit achtbaren 69,14 Prozent überzeugt Amtsinhaber Sven Wagner (SPD) in seinem Heimatort. René Zoks (CDU) holt die zweitstärksten Ergebnisse der Wahl in Löderburg (62,91 und 49,55 Prozent). Glöthe wollte Bianca Görke (Linke) als Staßfurter Bürgermeisterin. Ein Blick auf die vorläufigen Ergebnisse in den Wahllokalen.