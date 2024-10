Großbrand eines Nebengebäudes in Güsten verursacht 50-60.000 Euro Schaden

Großbrand in Güsten

In den Morgenstunden des Sonntags hat es in Güsten gebrannt.

Güsten. - Am Sonntagmorgen meldete die Rettungsleitstelle einen Brand in Güsten. Dabei brannte ein Nebengebäude in voller Ausdehnung, wie die Polizei mitteilt. Es wurden keine Personen verletzt, aber der Sachschaden beträgt circa 50.000 bis 60.000 Euro. Die Brandursache sei noch nicht abschließend geklärt.