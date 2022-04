Großbrand in Neu Staßfurt: Noch keine Spurensicherung möglich

Die Brandwache für die brennenden Lagerhallen in Neu Staßfurt wird noch bis Ende der Woche bestehen bleiben. Das Feuer in der zweiten Halle ist fast gelöscht.

Die große Lagerhalle in Neu Staßfurt brannte in der Nacht von Sonntag zu Montag lichterloh.

Neu Staßfurt - Das Feuer in Neu Staßfurt brennt weiter. Noch immer ist über der kleinen Ortschaft Rauch zu erkennen. Am Ostermontag hatte es in Neu Staßfurt einen Großbrand von zwei mit Stroh gefüllten Lagerhallen gegeben. Einen Tag später ist das Feuer weiter beherrschbar, die Hallen brennen jetzt kontrolliert herunter, mit einer kleineren Zahl an Einsatzkräften. Kameraden wechseln sich bei der Brandwache derzeit nach zwölf Stunden ab.