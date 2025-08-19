weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Sportverein organisiert Fest: Große Feier im kleinen Ort: Was Hakeborner und ihre Gäste beim Familienfest erleben

Eil
Ermittlungen gegen Attentäter von Magdeburg abgeschlossen
Ermittlungen gegen Attentäter von Magdeburg abgeschlossen

Sportverein organisiert Fest Große Feier im kleinen Ort: Was Hakeborner und ihre Gäste beim Familienfest erleben

Das Kinder-, Sport- und Familienfest, das der Sportverein „Warthe“ Hakeborn auf die Beine gestellt hat, ist bei den Besuchern wieder gut angekommen. Was Groß und Klein dabei erleben konnten.

Von René Kiel 19.08.2025, 10:00
Beim Kinder- und Familiensportfest des SV „Warthe“ Hakeborn kamen auch die kleinsten Gäste nicht zu kurz. Sie konnten dort unter alten Bäumen malen oder sich tätowieren lassen. Vereinschef Nils Heinemann (r.) und Gemeinderat Benjamin Seilz schauten ihnen dabei über die Schulter.
Beim Kinder- und Familiensportfest des SV „Warthe“ Hakeborn kamen auch die kleinsten Gäste nicht zu kurz. Sie konnten dort unter alten Bäumen malen oder sich tätowieren lassen. Vereinschef Nils Heinemann (r.) und Gemeinderat Benjamin Seilz schauten ihnen dabei über die Schulter. (Foto: René Kiel)

Hakeborn/VS - Im kleinsten Dorf der Verbandsgemeinde Egelner Mulde wurde am Wochenende groß gefeiert. Organisiert wurde das Kinder-, Sport- und Familienfest auf dem Sportplatz des Ortes wie in jedem Sommer vom Sportverein „Warthe“ Hakeborn. Und viele Hakeborner, aber auch Auswärtige waren der Einladung der Veranstalter gefolgt.