Eil
Sportverein organisiert Fest Große Feier im kleinen Ort: Was Hakeborner und ihre Gäste beim Familienfest erleben
Das Kinder-, Sport- und Familienfest, das der Sportverein „Warthe“ Hakeborn auf die Beine gestellt hat, ist bei den Besuchern wieder gut angekommen. Was Groß und Klein dabei erleben konnten.
19.08.2025, 10:00
Hakeborn/VS - Im kleinsten Dorf der Verbandsgemeinde Egelner Mulde wurde am Wochenende groß gefeiert. Organisiert wurde das Kinder-, Sport- und Familienfest auf dem Sportplatz des Ortes wie in jedem Sommer vom Sportverein „Warthe“ Hakeborn. Und viele Hakeborner, aber auch Auswärtige waren der Einladung der Veranstalter gefolgt.