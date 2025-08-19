Beim Kinder- und Familiensportfest des SV „Warthe“ Hakeborn kamen auch die kleinsten Gäste nicht zu kurz. Sie konnten dort unter alten Bäumen malen oder sich tätowieren lassen. Vereinschef Nils Heinemann (r.) und Gemeinderat Benjamin Seilz schauten ihnen dabei über die Schulter.

(Foto: René Kiel)