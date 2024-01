Auch in Staßfurt ist der Zulauf in die Fitnessstudios im Januar regelmäßig groß.Wie „Taifun Fitness“ damit umgeht und welche Angebote es dort gibt.

Staßfurt - Im Sportdress und in Laufschuhen gibt es keine Hierarchien. Alle Menschen schwitzen, wenn sie Sport machen. Und so ist es wohl auch normal, dass es unter Sportlern einen lockeren Umgangston gibt. Es wird geduzt, natürlich. Und sich begrüßt. Wenn David Bartholomäus durch die Räumlichkeiten von „Taifun Fitness“ in Staßfurt läuft, grüßt er alle Menschen. Und alle grüßen zurück. Ob er die Menschen kennt? „Nein, aber so läuft das hier eben“, sagt er mit einem Lächeln.