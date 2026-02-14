Finanzen und Lokalpolitik Grundschule Löderburg ab 2028/29 „stark gefährdet“
Beschlussvorlage zur Ablehnung schon sicherer Fördermittel für Löderburger Hort geht auf Schülerzahl-Entwicklung ein.
14.02.2026, 06:53
Staßfurt/Löderburg. - Jetzt auch noch der Hort in Löderburg. Nachdem die Stadt Staßfurt sich gezwungen sieht, Straßenbau und Spielplatzsanierungen auszusetzen, soll jetzt auf Fördermittel für den Hort Löderburg (über 600.000 Euro) verzichtet werden. Das wird unter anderem im Stadtentwicklungsausschuss Thema sein, der am Montag, 16. Februar, ab 18.30 Uhr, im Haus am See tagt.