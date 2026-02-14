weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
Finanzen und Lokalpolitik Grundschule Löderburg ab 2028/29 „stark gefährdet“

Beschlussvorlage zur Ablehnung schon sicherer Fördermittel für Löderburger Hort geht auf Schülerzahl-Entwicklung ein.

Von Falk Rockmann 14.02.2026, 06:53
Wie lange wird an der Grundschule Löderburg noch was los sein, wie hier beim Tag der offenen Tür vor drei Jahren? Da wurden noch 19 Abc-Schützen zum Schnuppern begrüßt.
Wie lange wird an der Grundschule Löderburg noch was los sein, wie hier beim Tag der offenen Tür vor drei Jahren? Da wurden noch 19 Abc-Schützen zum Schnuppern begrüßt. Falk Rockmann

Staßfurt/Löderburg. - Jetzt auch noch der Hort in Löderburg. Nachdem die Stadt Staßfurt sich gezwungen sieht, Straßenbau und Spielplatzsanierungen auszusetzen, soll jetzt auf Fördermittel für den Hort Löderburg (über 600.000 Euro) verzichtet werden. Das wird unter anderem im Stadtentwicklungsausschuss Thema sein, der am Montag, 16. Februar, ab 18.30 Uhr, im Haus am See tagt.