Verlockung für Betrüger Ladendiebstähle auch in Schönebeck nehmen zu
Neu ist es nicht, dass Supermärkte oder andere Geschäfte mit Langfingern zu kämpfen haben. Relativ neu ist der Betrug an den SB-Kassen. Das stellt die Betreiber vor eine neue Herausforderung.
Aktualisiert: 24.10.2025, 13:14
Schönebeck - Lange Schlange vor den Kassen können Supermarktkunden seit längerem umgehen, dank der SB-Kassen. Sowohl Edeka, Lidl oder Rewe haben Kunden die Möglichkeit, die eigenen Artikel einzuscannen und dann zu bezahlen.