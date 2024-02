Dorfleben Hakeborn in der Egelner Mulde: Neuer Wind mit neuem Bürgermeister

Der neue Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel, Tim Heberling, hörte sich bei einem Bürgerforum in Hakeborn geduldig die Probleme der Bürger an und erklärte ihnen, was er anpacken will.