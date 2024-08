Nach Ausbruch der Blauzungenkrankheit, die Rinder und Schafe befällt, in Sachsen-Anhalt ist auch im Salzlandkreis der Handel mit Paarhufern eingeschränkt.

Bernburg/FR. - „Nach Ausbrüchen der Blauzungenkrankheit in den Landkreisen Harz und Salzwedel können auch im Salzlandkreis Tierhalter nicht mehr frei mit Rindern, Schafen, Ziegen, Lamas, Alpakas und anderen Wiederkäuern handeln oder diese in andere Regionen transportieren“, heißt es in einer Pressemitteilung des Salzlandkreises. Der Fachdienst Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz erklärt, dass Sachsen-Anhalt mit der amtlichen Feststellung der Blauzungenkrankheit den Status „frei vom Virus der Blauzungenkrankheit“ verliere.

Erlaubt sei nun „der freie Handel nur noch in Zonen mit gleichem Status wie Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hessen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Bremen“.

Im Salzlandkreis gibt es rund 6.000 Rinder sowie 15.000 Schafe und Ziegen, hinzu kommen weitere Wiederkäuer. Den etwa 950 Tierhaltern hier, vornehmlich private Halter, empfiehlt Amtstierärztin Dr. Marina Bradtke eine Impfung, wofür die Tierseuchenkasse die Kosten übernehme.

Für Menschen sei der Erreger der Blauzungenkrankheit ungefährlich heißt es noch aus Bernburg.