Havarie Bahnhof Staßfurt war nach Zugdefekt voll gesperrt: Wehr pumpte Kraftstoff ab

In Staßfurt musste der Bahnhof am Dienstagmorgen im Gleisbereich komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr pumpte Diesel und Öl aus einem Havarie-Triebwagen ab. Was bisher bekannt ist und seit wann es wieder weitergeht.